Голкипер «Сочи» Мельничук в преддверии матча с «Адмиралом» показал новый шлем

Вратарь хоккейного клуба «Сочи» Алексей Мельничук в преддверии матча с «Адмиралом» (4 октября в 12:30 мск) показал новый шлем, сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.
Напомним, Мельничук подписал двухлетнее соглашение с «Сочи» весной этого года.
Ранее «Сочи» выменял права на голкипера СКА, отдав санкт-петербургскому клубу права на вратаря Михаила Бердина и нападающего Ивана Морозова.
Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В прошлом сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.
В текущем сезоне у 24-летнего голкипера шесть сыгранных матчей с процентом отражённых бросков — 92,4, и коэффициентом надёжности 2,37.
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