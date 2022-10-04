Голкипер «Сочи» Мельничук в преддверии матча с «Адмиралом» показал новый шлем

Вратарь хоккейного клуба «Сочи» Алексей Мельничук в преддверии матча с «Адмиралом» (4 октября в 12:30 мск) показал новый шлем, сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.

Напомним, Мельничук подписал двухлетнее соглашение с «Сочи» весной этого года.

Ранее «Сочи» выменял права на голкипера СКА, отдав санкт-петербургскому клубу права на вратаря Михаила Бердина и нападающего Ивана Морозова.



Отметим, что Мельничук в прошлом сезоне сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда». В прошлом сезоне Мельничук принял участие в трёх матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4% бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.

В текущем сезоне у 24-летнего голкипера шесть сыгранных матчей с процентом отражённых бросков — 92,4, и коэффициентом надёжности 2,37.