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В МХЛ хоккеист забросил шайбу броском от своих ворот

В МХЛ хоккеист забросил шайбу броском от своих ворот
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В рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги защитник «Ладьи» Роман Авдюшкин в матче с «Сарматами» (5:1) забросил шайбу броском от своих ворот.

В момент гола команда из Тольятти играла в меньшинстве.

Всего в текущем сезоне Молодёжной хоккейной лиги Роман Авдюшкин провёл восемь матчей, отметился одним голом и набрал восемь минут штрафа.

В прошлом сезоне 20-летний защитник сыграл шесть матчей за клуб Всероссийской хоккейной лиги «Дизель», результативными действиями не отметился.

В Молодёжной хоккейной лиги «Ладья» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. После восьми сыгранных матчей набрав восемь очков.

Следующий матч команда из Тольятти проведёт 9 октября с «Сарматами» в 16:00 мск.

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