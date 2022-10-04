Форвард СКА Глотов: Назаров — очень классный и весёлый мужик. Он много шутил в раздевалке

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал о работе с главным тренером ХК «Сочи» Андреем Назаровым.
«Андрей Викторович многому меня научил, я благодарен за это ему и всему тренерскому штабу «Сочи». Прежде всего он поверил в меня, дал игровое время. Считаю, что я справился с теми ролями, которые он мне давал. А ещё Андрей Викторович – очень классный и весёлый мужик. Он много шутил в раздевалке. У нас в первый год была раскрепощённая атмосфера. Андрей Викторович вывел меня и других ребят на новый уровень. Мы повзрослели и вышли на новые роли. Стали не молодыми пацанами, и он с нас спрашивал по-взрослому.
Могу ли вспомнить самую смешную шутку, которую слышал от Назарова? Их было очень много. Первое время я хотел завести дневник и записывать их туда, чтобы потом можно было перечитывать и вспоминать. Андрей Викторович – мастер слова, но я не буду пересказывать то, что он говорил. Скажем так: было много смешных моментов!» — приводит слова Глотова Allhockey.
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