ХК «Сочи» опубликовал видео из победной раздевалки после матча с «Адмиралом»

Хоккейный клуб «Сочи» в телеграм-канале опубликовал видео из победной раздевалки после матча с «Адмиралом». Напомним, сегодня во Владивостоке на «Фетисов-Арене» состоялся матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» принимал на своём льду клуб «Сочи». Победу одержали гости со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ХК «Сочи».

После этой победы сочинцы остались на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков после 13 сыгранных матчей. «Адмирал» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, сыграв 14 игр и набрав в них 12 очков.

В следующем матче «Сочи» отправится в гости к хабаровскому «Амуру». Встреча состоится 6 октября в 12:00 мск.