«Локомотив» одержал вторую победу подряд, в гостях переиграв «Сибирь»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

На второй минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 23-й минуте Андрей Сергеев с передачи Артура Каюмова сравнял счёт при игре «пять на четыре». На 31-й минуте Рушан Рафиков после паса Даниила Мисюля вывел железнодорожников вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 6 октября.