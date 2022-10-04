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«Локомотив» одержал вторую победу подряд, в гостях переиграв «Сибирь»

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, в гостях переиграв «Сибирь»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Шаров (Мёрфи, Бек) – 01:42 (5x4)   1:1 Сергеев (Каюмов) – 22:49 (5x4)   1:2 Рафиков (Мисюль) – 30:13 (5x5)

На второй минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 23-й минуте Андрей Сергеев с передачи Артура Каюмова сравнял счёт при игре «пять на четыре». На 31-й минуте Рушан Рафиков после паса Даниила Мисюля вывел железнодорожников вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 6 октября.

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