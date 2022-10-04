«Локомотив» одержал вторую победу подряд, в гостях переиграв «Сибирь»
Поделиться
В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Шаров (Мёрфи, Бек) – 01:42 (5x4) 1:1 Сергеев (Каюмов) – 22:49 (5x4) 1:2 Рафиков (Мисюль) – 30:13 (5x5)
На второй минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, вывел новосибирцев вперёд. На 23-й минуте Андрей Сергеев с передачи Артура Каюмова сравнял счёт при игре «пять на четыре». На 31-й минуте Рушан Рафиков после паса Даниила Мисюля вывел железнодорожников вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» во Владивостоке сыграет с «Адмиралом». «Сибирь» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 6 октября.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
17:42
-
16:55
-
16:47
-
16:35
-
16:20
-
15:44
-
15:39
-
14:52
-
14:47
-
14:15
-
14:04
-
13:42
-
12:59
-
12:17
-
12:11
-
11:49
-
11:34
-
11:08
-
10:14
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:40
-
08:40
-
08:21
-
08:10
-
07:50
-
06:45
-
04:58
-
04:44
-
04:35
Партнерский контент