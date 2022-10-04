«11 раз шайбу забрали». Никитин определил лучшее звено «Локомотива» в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:1).



«Первая пропущенная шайба повлияла на ход игры? Конечно, повлияла. Мы правильно среагировали: сразу проснулись. Было вяловатое начало с нашей стороны.



Лучшее звено — четвёртое? 11 раз шайбу забрали себе. Чтобы держать инициативу, нужно шайбу или не отдавать, или забирать. Четвёртое звено в первом периоде хороший импульс дало команде за счёт того, что контроль был шайбы, создавали моменты в принципе. Егор Аверин и Берёза очень хорошо помогали Сергею Андронову. Потому что важно не только выиграть вбрасывание, важно ещё забрать подборы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.