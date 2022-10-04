Тренер «Локомотива» рассказал, почему не выпустил вратаря Бочарова на матче с «Сибирью»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Сибирью».
«Тягучая игра. Моменты где-то не реализовывали. А в целом по игре: заслужили победу.
Стала неожиданностью игра, которая сразу была навязана сопернику? Мы разбирали команду «Сибирь», знали их сильные стороны. Не то чтобы знали, а догадывались примерно, что они будут делать. Поэтому пытались шайбу у них забрать. И контратаку невозможно создавать без шайбы. У нас моменты были хорошие, нужно было реализовывать. Думаю, «Сибирь» бы ещё больше раскрылась.
Как настраивали команду после матча с «Северсталью»? Тут матч за матчем идёт. Не то что настрой, здесь правильный отдых, восстановление и концентрация на следующую игру.
Бочарову дали отдохнуть или посадили за ошибки? Почему посадили? Просто Исаев хорошо сыграл матч, следующую игру будет играть Бочаров», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 4 октября 2022
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