Александр Овечкин высказался о своей погоне за легендарным рекордом Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Сейчас на счету российского капитана «столичных» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.

«Всего 115 шайб отделяет меня от мирового рекорда Гретцки, который держится в НХЛ уже 25 лет? 115 шайб — вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать всё возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почётно», — приводит слова Александра Овечкина HELLO! Russia.