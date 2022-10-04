Александр Овечкин высказался о своей погоне за легендарным рекордом Уэйна Гретцки
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в Национальной хоккейной лиге. Сейчас на счету российского капитана «столичных» 780 заброшенных шайб. Легендарный канадец, в свою очередь, за карьеру забил 894 гола. Перед Овечкиным также идёт Горди Хоу с 801 шайбой.
«Всего 115 шайб отделяет меня от мирового рекорда Гретцки, который держится в НХЛ уже 25 лет? 115 шайб — вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать всё возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почётно», — приводит слова Александра Овечкина HELLO! Russia.
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