Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Овечкин, Малкин, Дацюк попали в список лучших игроков НХЛ в XXI веке по мнению американских журналистов

«Разъярённый бросок и элитные размеры». Овечкин вошёл в число лучших хоккеистов XXI века
Владимир Лаевский
Овечкин, Малкин, Дацюк попали в список лучших
Комментарии
Журналисты из США составили топ лучших игроков НХЛ за всю историю. В список легенд попали трое россиян!

Североамериканское издание The Hockey Writers представило обширный рейтинг из лучших игроков НХЛ за каждое десятилетие — с 1920-х годов. В него попали сразу несколько российских хоккеистов — один из них вовсе дважды. Вы уже знаете его имя, это не секрет, однако сначала стоит уточнить, каким именно образом составлялся рейтинг.

«Он изрядно утомился». Почему в Америке справедливо не верят в Овечкина «Он изрядно утомился». Почему в Америке справедливо не верят в Овечкина

Прежде всего, за декаду выбиралось по пять хоккеистов. Учитывались не только статистические данные или победы в Кубке Стэнли, но и влияние на хоккей, универсальность, инновации, которые они внесли в свой спорт. Так что рейтинг лишился нескольких настоящих звёзд — тем приятнее видеть там российских хоккеистов.

Конечно, первый россиянин появляется в списке только в 1990-х. И то — только в почётных упоминаниях, которые ввели специально для указания на других важных личностей периода. В 1990-е забрался Павел Буре — Русская Ракета. Это неудивительно: первый россиянин переехал в НХЛ только в середине 1980-х. Но наши хоккеисты с лихвой «оттяпали» места в XXI веке.

В 2000-е попали двое: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и бывший форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк. На минуточку, они попали в компанию других легенд: экс-защитника «красных крыльев» Никласа Лидстрёма, экс-вратаря «Нью-Джерси Дэвилз» Мартина Бродо, капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, а также Джо Торнтона, который в те годы носил джерси «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс» и занял дополнительную позицию в топе.

Вот что написали наши североамериканские коллеги о Дацюке: «Павел был одним из самых совершенных игроков своей эры и недавней памяти. Волшебник сочетал в себе завораживающее владение шайбой, блестящую игру в качестве плеймекера и ловкий бросок, чтобы стать одним из самых опасных снайперов в лиге. Что не менее важно, он обладал навыками воровства шайбы на уровне Томаса Крауна, выиграв три «Селки Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») за десятилетие.

В истории лиги было не так много игроков, способных набирать в среднем почти одно очко за матч (592 балла в 606 встречах) в течение десятилетия, а также быть одним из (если не САМЫМ) лучших оборонительных форвардов в лиге. Дацюк набирал 87 или более очков в течение четырёх сезонов подряд и дважды выигрывал Кубок Стэнли за десятилетие».

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: NHL.com

Об Овечкине издание высказалось даже ещё более лестно: «Машина для забивания голов. Александр Великий забил 52 гола в своём дебютном сезоне, став лишь четвёртым новичком с 50 голами (Босси, Нуиндайк, Селянне). Его 269 голов в 396 матчах (0,68 за встречу) в среднем составляют 55 шайбы за 82 матча; с отрывом самая высокая результативность в лиге. Его бросок (особенно в большинстве) был неудержим.

Игроки его габаритов не должны быть такими же быстрыми, как Овечкин. Такое сочетание антропометрических данных и скорости сделало Овечкина одним из самых страшных нападающих десятилетия. За декаду он завоевал два «Харт Трофи», один «Арт Росс Трофи» и три «Тед Линдсей Эворд». С разъярённым броском, огромной скоростью и элитными размерами Овечкин в 2000-х был непревзойдённым оружием».

Наследники Овечкина. Кто потащит «Вашингтон», когда русская звезда закончит с хоккеем? Наследники Овечкина. Кто потащит «Вашингтон», когда русская звезда закончит с хоккеем?
Овечкин догонит Хоу, а Малкин — Фёдорова? Какие рекорды побьют наши в новом сезоне НХЛ Овечкин догонит Хоу, а Малкин — Фёдорова? Какие рекорды побьют наши в новом сезоне НХЛ

Что ж, сложно спорить с обозревателями The Hockey Writers. Дацюк ещё во время выступления в НХЛ стал живой легендой. На него равнялись, он был звездой всех хайлайтов. Павел замечательно сочетал в себе волшебные руки, способность создавать опасные моменты эффективно и вместе с тем крайне эффектно и — что крайне важно — игру на команду в обороне. Дацюк творил и впахивал на льду. Недаром именно с его именем связаны последние успехи тонущего «Детройта» — Кубки Стэнли в 2002 и 2008 годах, а также финал в 2009-м.

А про Овечкина и говорить, полагаю, не нужно. Можно просто пересмотреть его дебютный гол в ворота «Финикса».

Отметим, что в списке достойных упоминаний указали ещё Илью Ковальчука и Евгения Малкина.

А вот в 2010-х россиянин из «Пингвинз» попал уже в топ лучших! В последней декаде набралось аж семь хоккеистов. Помимо Малкина, здесь оказались те же Овечкин и Кросби, Эрик Карлссон, тогда выступавший за «Оттаву Сенаторз», а также лидеры шикарного «Чикаго Блэкхоукс», выигравшего три Кубка Стэнли, — Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.

Про Евгения журналисты написали так: «Как и Марк Мессье до него, Малкин, возможно, был вторым лучшим центральным нападающим в лиге, а также вторым лучшим центрфорвардом в своей команде. Также Малкин, как и Мессье, показал свою абсолютную ценность, когда звёздный центр, находящийся перед ним, отсутствовал (в случае Малкина это сезон-2011/2012, в котором Кросби пропустил 60 матчей). Российский центрфорвард ответил 50 голами и 109 очками в 75 матчах, выиграв «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: NHL.com

Он выиграл два Кубка за десятилетие, и его 1,14 очка за встречу (451 балл в 397 встречах) уступают только Кросби среди квалифицированных игроков. Его 84 очка в плей-офф — лучший показатель среди всех игроков НХЛ».

Овечкин и здесь получил свою порцию похвалы: «Александр по-прежнему остаётся одним из лучших игроков лиги уже второе десятилетие. С 289 голами он лидирует среди всех снайперов декады, а показатель 0,55 гола за матч (45 шайб за 82 встречи) уступает только Стивену Стэмкосу. Овечкин завоевал «Харт Трофи», а также четыре подряд «Морис Ришар Трофи» в период с 2013 по 2016 год. Всё ещё большая опасность каждый вечер».

Здесь также спорить не с чем. Малкин, внёсший неоценимый вклад в оба Кубка Стэнли «Питтсбурга» в 2010-х годах, всё ещё держит стабильный уровень — а представьте (ну или вспомните), каким он был в молодости, в расцвете сил и лет! Конечно, Кросби — легенда и один из главных хоккеистов поколения, но без помощи Евгения «Пингвинз» точно не добрались бы до таких вершин в новом веке.

Если же говорить об Овечкине, то именно в 2010-х он добился главного — наконец-то выиграл Кубок Стэнли, чем уже наверняка вписал своё имя в историю хоккея. А после перешёл к другой важной цели — погоне за Уэйном Гретцки. Так что если 2000-е были периодом взросления Александра, то 2010-е стали временем преодоления сложностей и исполнения долгожданных желаний.

89 россиян штурмуют НХЛ. Полный гид по нашим игрокам в Северной Америке 89 россиян штурмуют НХЛ. Полный гид по нашим игрокам в Северной Америке
Капризов и Овечкин деградируют, Кучеров «выстрелит». В НХЛ предсказали результаты россиян Капризов и Овечкин деградируют, Кучеров «выстрелит». В НХЛ предсказали результаты россиян

Овечкин до сих пор держит уровень — а его контракт действует ещё четыре года. Малкин также не должен повесить коньки на гвоздь до 2026 года. А в то же время у нас появилась целая россыпь новых звёзд — Никита Кучеров, начавший зажигать уже в середине 2010-х, Андрей Василевский, считающийся лучшим вратарём мира, Кирилл Капризов, бьющий клубные рекорды и готовящийся покорять достижения всей НХЛ. И на подходе, например, Игорь Шестёркин, который уже дышит в спину голкиперу «Тампы». Так что будем с интересом ждать, что подготовят нам 2020-е!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022