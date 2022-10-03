«Разъярённый бросок и элитные размеры». Овечкин вошёл в число лучших хоккеистов XXI века

Североамериканское издание The Hockey Writers представило обширный рейтинг из лучших игроков НХЛ за каждое десятилетие — с 1920-х годов. В него попали сразу несколько российских хоккеистов — один из них вовсе дважды. Вы уже знаете его имя, это не секрет, однако сначала стоит уточнить, каким именно образом составлялся рейтинг.

Прежде всего, за декаду выбиралось по пять хоккеистов. Учитывались не только статистические данные или победы в Кубке Стэнли, но и влияние на хоккей, универсальность, инновации, которые они внесли в свой спорт. Так что рейтинг лишился нескольких настоящих звёзд — тем приятнее видеть там российских хоккеистов.

Конечно, первый россиянин появляется в списке только в 1990-х. И то — только в почётных упоминаниях, которые ввели специально для указания на других важных личностей периода. В 1990-е забрался Павел Буре — Русская Ракета. Это неудивительно: первый россиянин переехал в НХЛ только в середине 1980-х. Но наши хоккеисты с лихвой «оттяпали» места в XXI веке.

В 2000-е попали двое: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и бывший форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк. На минуточку, они попали в компанию других легенд: экс-защитника «красных крыльев» Никласа Лидстрёма, экс-вратаря «Нью-Джерси Дэвилз» Мартина Бродо, капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, а также Джо Торнтона, который в те годы носил джерси «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс» и занял дополнительную позицию в топе.

Вот что написали наши североамериканские коллеги о Дацюке: «Павел был одним из самых совершенных игроков своей эры и недавней памяти. Волшебник сочетал в себе завораживающее владение шайбой, блестящую игру в качестве плеймекера и ловкий бросок, чтобы стать одним из самых опасных снайперов в лиге. Что не менее важно, он обладал навыками воровства шайбы на уровне Томаса Крауна, выиграв три «Селки Трофи» (приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») за десятилетие.

В истории лиги было не так много игроков, способных набирать в среднем почти одно очко за матч (592 балла в 606 встречах) в течение десятилетия, а также быть одним из (если не САМЫМ) лучших оборонительных форвардов в лиге. Дацюк набирал 87 или более очков в течение четырёх сезонов подряд и дважды выигрывал Кубок Стэнли за десятилетие».

Павел Дацюк Фото: NHL.com

Об Овечкине издание высказалось даже ещё более лестно: «Машина для забивания голов. Александр Великий забил 52 гола в своём дебютном сезоне, став лишь четвёртым новичком с 50 голами (Босси, Нуиндайк, Селянне). Его 269 голов в 396 матчах (0,68 за встречу) в среднем составляют 55 шайбы за 82 матча; с отрывом самая высокая результативность в лиге. Его бросок (особенно в большинстве) был неудержим.

Игроки его габаритов не должны быть такими же быстрыми, как Овечкин. Такое сочетание антропометрических данных и скорости сделало Овечкина одним из самых страшных нападающих десятилетия. За декаду он завоевал два «Харт Трофи», один «Арт Росс Трофи» и три «Тед Линдсей Эворд». С разъярённым броском, огромной скоростью и элитными размерами Овечкин в 2000-х был непревзойдённым оружием».

Что ж, сложно спорить с обозревателями The Hockey Writers. Дацюк ещё во время выступления в НХЛ стал живой легендой. На него равнялись, он был звездой всех хайлайтов. Павел замечательно сочетал в себе волшебные руки, способность создавать опасные моменты эффективно и вместе с тем крайне эффектно и — что крайне важно — игру на команду в обороне. Дацюк творил и впахивал на льду. Недаром именно с его именем связаны последние успехи тонущего «Детройта» — Кубки Стэнли в 2002 и 2008 годах, а также финал в 2009-м.

А про Овечкина и говорить, полагаю, не нужно. Можно просто пересмотреть его дебютный гол в ворота «Финикса».

Отметим, что в списке достойных упоминаний указали ещё Илью Ковальчука и Евгения Малкина.

А вот в 2010-х россиянин из «Пингвинз» попал уже в топ лучших! В последней декаде набралось аж семь хоккеистов. Помимо Малкина, здесь оказались те же Овечкин и Кросби, Эрик Карлссон, тогда выступавший за «Оттаву Сенаторз», а также лидеры шикарного «Чикаго Блэкхоукс», выигравшего три Кубка Стэнли, — Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.

Про Евгения журналисты написали так: «Как и Марк Мессье до него, Малкин, возможно, был вторым лучшим центральным нападающим в лиге, а также вторым лучшим центрфорвардом в своей команде. Также Малкин, как и Мессье, показал свою абсолютную ценность, когда звёздный центр, находящийся перед ним, отсутствовал (в случае Малкина это сезон-2011/2012, в котором Кросби пропустил 60 матчей). Российский центрфорвард ответил 50 голами и 109 очками в 75 матчах, выиграв «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

Евгений Малкин Фото: NHL.com

Он выиграл два Кубка за десятилетие, и его 1,14 очка за встречу (451 балл в 397 встречах) уступают только Кросби среди квалифицированных игроков. Его 84 очка в плей-офф — лучший показатель среди всех игроков НХЛ».

Овечкин и здесь получил свою порцию похвалы: «Александр по-прежнему остаётся одним из лучших игроков лиги уже второе десятилетие. С 289 голами он лидирует среди всех снайперов декады, а показатель 0,55 гола за матч (45 шайб за 82 встречи) уступает только Стивену Стэмкосу. Овечкин завоевал «Харт Трофи», а также четыре подряд «Морис Ришар Трофи» в период с 2013 по 2016 год. Всё ещё большая опасность каждый вечер».

Здесь также спорить не с чем. Малкин, внёсший неоценимый вклад в оба Кубка Стэнли «Питтсбурга» в 2010-х годах, всё ещё держит стабильный уровень — а представьте (ну или вспомните), каким он был в молодости, в расцвете сил и лет! Конечно, Кросби — легенда и один из главных хоккеистов поколения, но без помощи Евгения «Пингвинз» точно не добрались бы до таких вершин в новом веке.

Если же говорить об Овечкине, то именно в 2010-х он добился главного — наконец-то выиграл Кубок Стэнли, чем уже наверняка вписал своё имя в историю хоккея. А после перешёл к другой важной цели — погоне за Уэйном Гретцки. Так что если 2000-е были периодом взросления Александра, то 2010-е стали временем преодоления сложностей и исполнения долгожданных желаний.

Овечкин до сих пор держит уровень — а его контракт действует ещё четыре года. Малкин также не должен повесить коньки на гвоздь до 2026 года. А в то же время у нас появилась целая россыпь новых звёзд — Никита Кучеров, начавший зажигать уже в середине 2010-х, Андрей Василевский, считающийся лучшим вратарём мира, Кирилл Капризов, бьющий клубные рекорды и готовящийся покорять достижения всей НХЛ. И на подходе, например, Игорь Шестёркин, который уже дышит в спину голкиперу «Тампы». Так что будем с интересом ждать, что подготовят нам 2020-е!