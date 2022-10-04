Гатиятулин объяснил неприятное поражение в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с магнитогорским «Металлургом». Челябинцы проиграли со счётом 2:5. «Трактор» потерпел третье поражение подряд — с общим счётом 3:10.

«Мы понимали, что наш соперник — один из лидеров чемпионата. Команда организованная, видна система. Готовились. К сожалению, не сумели воплотить наш план. Грубейшие ошибки привели к пропущенным голам. Идёт серия — восьмая встреча через день. Накопилась усталость. Надо дать отдохнуть некоторым защитникам. Сейчас лазарет полный, ждём восстановления ребят. Возможно, к следующей встрече будет готов Адам Альмквист. Болельщикам спасибо, поддерживали нас до последней секунды.



После матча с «Нефтехимиком» практически не было изменений в составе? Смотрим по физическому состоянию. Постоянно на связи с медицинским штабом. Те, кто на сегодняшний день в лучшей форме, они и выходят играть. На защитников ложится большая нагрузка, где-то не успевают восстановиться. Отсюда невынужденные ошибки. Ждём ребят из лазарета. Снова поражение во втором периоде? Именно ошибки в обороне привели к пропущенным голам. Смотрим, анализируем. Пытаемся сделать в зоне атаки наложение, забывая об угрозе. Будем через работу выходить из этой ситуации.



Сейчас на меня и на команду большое давление? Мы не обращаем на это внимания. График такой, что все мысли об игре. Разобрать ошибки и готовиться к следующему матчу. Сосредоточены на работе. Во втором периоде гол был пропущен, когда были на льду непривычные пары в обороне? Мы играем в семь защитников. Здесь просто стечение обстоятельств. Кто свежее — тот и выходит на лёд. Где-то защитник переиграл, поэтому чередуем сочетания.



Связано ли то, что в третьем периоде Пулккинен не попал в пустой угол, после чего в третьей пятёрке его заменил Егор Фатеев? Нужно было добавить в движении. Приняли решение, что выйдет Егор Фатеев и добавит немного агрессии. Пулккинен здоров? Да, он здоров. Игра диктовала сыграть так», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».