«Жульничали и пропустили голы на контратаках». Рябыкин — о разгроме «Авангарда» от «СЮ»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался после разгромного поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Салаватом Юлаевым». «Ястребы» не смогли «распечатать» ворота Андрея Кареева и при этом пропустили пять шайб. Кроме того, Рябыкин поделился мнением о проблеме с голкиперами.

«Хорошо начали встречу — до этой потери, до первого гола. Затем было необязательное удаление, после которого хоккеисты побежали отыгрываться, где-то жульничали и пропустили голы на контратаках. «Салават Юлаев» удивил своим терпением. Заставили нас раскрыться — забили гол, затем второй при игре в большинстве, поймали нас, как я уже сказал, на контратаках. Здорово сыграл Кареев. Вратарская проблема? Конечно, мы бы хотели вратаря, который бы всё ловил, но на данный момент такого у нас нет», — сказал Рябыкин на пресс-конференции.