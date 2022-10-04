Игрок «Авангарда» о 0:5 в матче с «Салаватом»: позорище такое, хоть в Омск не возвращайся

Защитник «Авангарда» Антон Белов эмоционально отреагировал на разгромное поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Салаватом Юлаевым». «Ястребы» не смогли поразить ворота Андрея Кареева. Уфимцы, в свою очередь, забросили пять шайб омичам.
«Все голы, которые сегодня пропустили, — на возврате. На возврате, с преимуществом соперника. Хоть в Омск не возвращайся просто, позорище такое. Сейчас в раздевалке сидели с ребятами, разговаривали. Пора уже эти разговоры прекращать и начинать заниматься на льду тем, что говорит тренер. Мне больше нечего добавить», — сказал Белов после встречи.
Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
- 4 октября 2022
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