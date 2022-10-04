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Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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Александр Радулов стал девятым игроком, забросившим 200+ шайб в КХЛ

Александр Радулов стал девятым игроком, забросившим 200+ шайб в КХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поразил ворота «Автомобилиста» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Как отмечает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги, форвард казанцев стал девятым игроком, забросившим 200 и более шайб в КХЛ.

Весь список игроков с 200+ шайбами в лиге:

1. Сергей Мозякин — 419.
2. Найджел Доус — 293.
3. Данис Зарипов — 292.
4. Вадим Шипачёв — 265.
5. Михаил Варнаков — 218.
6. Джефф Плэтт — 202.
7. Сергей Широков — 201.
8. Роман Старченко — 201.
9. Александр Радулов — 200.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает «Автомобилист». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей.

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