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«Северсталь» отыгралась с 0:2 и в серии буллитов одолела «Куньлунь»

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и в серии буллитов одолела «Куньлунь»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Ип (Кейн, Вуд) – 18:47 (4x5)   2:0 Лесли (Фу) – 19:47 (5x4)   2:1 Гераськин (Денисов, Пресс) – 32:28 (5x5)   2:2 Моисеев (Пилипенко) – 36:45 (5x5)   2:3 Иванцов – 65:00 (ПБ)

На 19-й минуте Брэндон Ип при игре в меньшинстве вывел китайцев вперёд. Ровно через минуту Зак Лесли с передачи Паркера Фу уже в большинстве удвоил преимущество «Куньлуня». На 33-й минуте Игорь Гераськин отыграл один гол. На 37-й минуте Дмитрий Моисеев с передачи Кирилла Пилипенко сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Илья Иванцов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Мытищах сыграет с «Трактором». «Северсталь» примет «Спартак». Оба матча состоятся 7 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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