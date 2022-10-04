«Северсталь» отыгралась с 0:2 и в серии буллитов одолела «Куньлунь»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 19-й минуте Брэндон Ип при игре в меньшинстве вывел китайцев вперёд. Ровно через минуту Зак Лесли с передачи Паркера Фу уже в большинстве удвоил преимущество «Куньлуня». На 33-й минуте Игорь Гераськин отыграл один гол. На 37-й минуте Дмитрий Моисеев с передачи Кирилла Пилипенко сравнял счёт. Победу в серии буллитов своей команде принёс Илья Иванцов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Мытищах сыграет с «Трактором». «Северсталь» примет «Спартак». Оба матча состоятся 7 октября.