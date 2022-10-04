«У вас есть три дня». Гашек поторопил НХЛ с принятием решения по участию россиян в матчах

Известный бывший хоккеист Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» вновь поторопил Национальную хоккейную лигу с принятием решения относительно участия российских игроков в европейской серии матчей НХЛ. Она начнётся 7 октября в столице Чехии, Праге, и продолжится 8 октября. В рамках первой части серии сыграют «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

«Через три дня в Праге будет сыгран матч НХЛ. Хочу сообщить всем фанатам Национальной хоккейной лиги, что руководство НХЛ не желает уважать позицию нашего Министерства иностранных дел, которое послало официальное письмо. Наш МИД не хочет, чтобы российские хоккеисты сыграли в Праге. У НХЛ есть три дня, чтобы принять решение и рассказать нам, за какие ценности они выступают», — говорится в сообщении.