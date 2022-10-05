Павел Бучневич – первая звезда матча «Сент-Луис» – «Миннесота»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич стал первой звездой предсезонного матча Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд», сообщает пресс-служба НХЛ.



В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис» принимал «Миннесоту». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Второй же звездой признан голкипер Джордан Биннингтон, у которого 11 сейвов и нет пропущенных голов за 40 минут матча. А третье место у Джоша Ливо, который оформил дубль из голевых передач.



Уже на 2-й минуте матча счёт в игре открыл российский нападающий Павел Бучневич. Ему помогли с пасами Джош Ливо и Роберт Томас. Через 10 минут Бучневич заработал второе очко в матче, отдав голевой пас на Джейка Нейборса. В этом голе ещё результативная передача на счету Ливо. На 31-й минуте преимущество хозяев укрепил Натан Уокер, которого передачей спонсировал Брейден Шенн.

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