НХЛ не включила ни одного российского игрока в кандидаты на приз лучшему защитнику лиги

На официальном сайте НХЛ прошло голосование, в котором приняли участие 15 журналистов. Они определили кандидатов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи». Каждый из опрошенных называл свою пятёрку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Кейл Макар из «Колорадо» является главным фаворитом в борьбе за этот трофей, он набрал 70 баллов при 11 первых местах. Напомним, защитник является действующим обладателем приза. Второе место занял Роман Йози из «Нэшвилла» (52 балла, три первых места), третье – Виктор Хедман из «Тампы» (33, 1).

Отметим, что именно в таком порядке эти три игрока расположились по итогам голосования журналистов за обладателя «Норрис Трофи» в прошлом сезоне НХЛ.

В топ-5 по результатам текущего голосования также вошли Адам Фокс из «Рейнджерс» (27) и Куинн Хьюз из «Ванкувера» (15). Кроме них, были упомянуты Аарон Экблад («Флорида», 12), Миро Хейсканен («Даллас», 5), Мориц Зайдер («Детройт», 5), Морган Райлли («Торонто», 3), К’Андре Миллер («Рейнджерс», 2) и Чарли Макэвой («Бостон», 1).