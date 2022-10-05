Вайсфельд — о последних победах «Салавата»: порадовали, удивили, но «бомбы» в этом нет

Эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд оценил недавние успехи «Салавата Юлаева». Уфимский коллектив выиграл в трёх последних матчах с общим счётом 12:0.



«Я бы не сказал, что меня удивили три победы «Салавата» с общим счётом 12:0. Очень важным моментом мне видится игра Андрея Кареева. Он играл очень хорошо, но проигрывал во всех матчах. А классный вратарь даёт команде шанс при плохой игре. Для меня показательным в этом плане стал матч в Екатеринбурге. Там «Автомобилист» в первом периоде просто уничтожал «Салават» точно так же, как уфимцы уничтожали «Спартак» в стартовом игровом отрезке домашнего матча. Но в обоих случаях огромную роль сыграли вратари. Кареев перевернул игру при счёте 0:0, когда соперник владел колоссальным преимуществом. А дальше у игроков появляется вера в своего вратаря. Они понимают, что он может их выручить в случае ошибки, и начинают раскрепощаться. Уровень индивидуального мастерства игроков «Салавата» относительно остальной лиги высок, поэтому никакой сенсации в том, что они выиграли три последних матча, нет. Да, порадовали, удивили, но в этом нет никакой «бомбы».



Сыгранным сочетание Кадейкина и Шмелёва было с начала сезона, но почему они сразу не забивали? Тут вопрос не в этом. Когда вратарь начинает тащить на регулярной основе, то он меняет команду. Игроки по-другому начинают играть. С моей точки зрения, во всей этой истории велика заслуга Кареева. Но по-настоящему классным голкипером его можно будет назвать, если он будет показывать такую игру на протяжении большого периода времени. Мы знаем много примеров, когда вратари в нескольких матчах показывают феерическую игру, а потом куда-то исчезают. Дело в стабильности. Встаёт вопрос: это его уровень или просто всплеск.



Лидеры важны для любой команды. Раньше можно было брать элитных иностранцев, которые становились лидерами. А сейчас очень маловероятно, что легионеры смогут стать вожаками по типу Хартикайнена и Умарка, потому что нет возможности брать элитных игроков на внешнем рынке», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

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