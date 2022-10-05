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Главный тренер минского «Динамо» высоко оценил мастерство канадского форварда Пакетта

Главный тренер минского «Динамо» высоко оценил мастерство канадского форварда Пакетта
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру новичка команды Седрика Пакетта на старте чемпионата КХЛ.

«Когда мы его подписывали, то знали, что он мощный хоккеист, умеет играть в тело, проводит много силовых приёмов. Если посмотреть статистику, то можно увидеть, что в чемпионский сезон «Тампы» Седрик в плей-офф провёл больше ста хитов. Плюс в минувшем матче с «Торпедо» он забил очень важный гол. Он хороший пример для молодых белорусских игроков, потому что Пакетт умеет играть строго и правильно, а также эффективно.

До игры (с «Торпедо», в которой Пакетт забил гол. — Прим. «Чемпионата») я ему сказал, что если он будет продолжать играть в правильном стиле, то забросит. Я чувствовал, что он расстраивается из-за того, что не получается забить. Рад за него, что удалось забросить такую шайбу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Канадский нападающий подписал контракт с минским «Динамо» минувшим летом. В текущем сезоне КХЛ Пакетт за 14 матчей набрал девять (6+3) очков. Форвард с 2013 по 2020 год выступал в НХЛ за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выиграл Кубок Стэнли — 2020.

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