Главный тренер минского «Динамо» высоко оценил мастерство канадского форварда Пакетта

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру новичка команды Седрика Пакетта на старте чемпионата КХЛ.

«Когда мы его подписывали, то знали, что он мощный хоккеист, умеет играть в тело, проводит много силовых приёмов. Если посмотреть статистику, то можно увидеть, что в чемпионский сезон «Тампы» Седрик в плей-офф провёл больше ста хитов. Плюс в минувшем матче с «Торпедо» он забил очень важный гол. Он хороший пример для молодых белорусских игроков, потому что Пакетт умеет играть строго и правильно, а также эффективно.

До игры (с «Торпедо», в которой Пакетт забил гол. — Прим. «Чемпионата») я ему сказал, что если он будет продолжать играть в правильном стиле, то забросит. Я чувствовал, что он расстраивается из-за того, что не получается забить. Рад за него, что удалось забросить такую шайбу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Канадский нападающий подписал контракт с минским «Динамо» минувшим летом. В текущем сезоне КХЛ Пакетт за 14 матчей набрал девять (6+3) очков. Форвард с 2013 по 2020 год выступал в НХЛ за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого выиграл Кубок Стэнли — 2020.