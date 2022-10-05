КХЛ оштрафовала защитника «Трактора» за нападение на игрока «Магнитки» во время матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ проанализировал эпизод встречи Фонбет Чемпионата лиги между «Трактором» и «Металлургом» (2:5) и вынес решение по защитнику челябинцев Илье Карпухину. Хоккеист предложил форварду магнитогорцев Архипу Неколенко вступить в драку в конце матча и, получив отказ, набросился на соперника, серией агрессивных ударов повалив того на лёд.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Илью Карпухина по п.3.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

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