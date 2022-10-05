СКА крупно обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).
На 34-й минуте Дмитрий Яшкин, успешно подставив клюшку под бросок Даниила Пыленкова, вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Игорь Ожиганов удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 49-й минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Патрика Рыбара. На 57-й минуте Матвей Заседа отыграл один гол. В конце встречи по шайбе в пустые ворота забросили Василий Глотов и Михаил Воробьёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА примет «Витязь». Оба матча состоятся 7 октября.
- 5 октября 2022
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