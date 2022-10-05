Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА крупно обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд

СКА крупно обыграл «Спартак», одержав пятую победу подряд
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Пыленков, Хуснутдинов) – 33:56 (5x5)   0:2 Ожиганов (Глотов, Хуснутдинов) – 36:40 (5x5)   0:3 Бардаков (Фальковский, Камалов) – 48:17 (5x5)   1:3 Заседа – 56:05 (5x5)   1:4 Глотов (Яшкин, Зыков) – 58:51 (en)   1:5 Воробьёв (Хайруллин) – 59:28 (5x5)

На 34-й минуте Дмитрий Яшкин, успешно подставив клюшку под бросок Даниила Пыленкова, вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Игорь Ожиганов удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 49-й минуте Захар Бардаков в третий раз поразил ворота Патрика Рыбара. На 57-й минуте Матвей Заседа отыграл один гол. В конце встречи по шайбе в пустые ворота забросили Василий Глотов и Михаил Воробьёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА примет «Витязь». Оба матча состоятся 7 октября.

Новость по теме
Яшкин подправил шайбу на пятачке и забил «Спартаку». От подставления его клюшка сломалась
Новость по теме
Яшкин: с кем ни разговаривал — все чешские хоккеисты хотят вернуться в Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022