Главный тренер СКА рассказал о состоянии Самонова после тяжелейшей травмы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче со «Спартаком» (5:1) поделился мнением о голкипере команды Дмитрии Николаеве и о состоянии Александра Самонова.
«Николаеву удаётся сохранить тонус благодаря работе тренерского штаба. Тренер вратарей постоянно работает с ним, смотрит, как тренироваться, как готовиться, проводит отдельные тренировки. И в то же время мы смотрим, как улучшить игру в обороне, чтобы помогать вратарю. Самонов уже близко. Слава богу, после тяжелейшей травмы он уже совсем рядом. Скоро мы его увидим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1).
- 5 октября 2022
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