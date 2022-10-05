Олег Знарок после матча с «Автомобилистом» грубо подвинул журналиста, чтобы пройти
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) не смог пройти к раздевалке из-за журналиста, стоявшего с камерой. Наставник казанцев грубо подвинул его, схватив за манишку, чтобы пройти.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). В составе казанцев голы забили Илья Сафонов и Александр Радулов, оформившие по дублю. В следующем матче «Ак Барс» вновь сыграет с «Автомобилистом» 6 октября.
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