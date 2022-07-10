Гретцки позвонил Райту во время драфта НХЛ после того, как его не выбрали под 1-м номером

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поддержал Шейна Райта по ходу драфта Национальной хоккейной лиги — 2022, сообщает Sportsnet.



Отмечается, что лучший снайпер в истории НХЛ позвонил 18-летнему форварду после того, как хоккеиста не выбрали под первым номером. Райт под четвёртым пиком был выбран клубом «Сиэтл Кракен».



«Судя по всему, Гретцки попросил у кого-то номер Шейна. Пока Райт ждал, что его задрафтуют, Гретцки набрал ему и выразил слова поддержки. Кто бы не хотел получить подобный телефонный звонок в такой момент? Это отличная история. Мне она нравится», – сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.



Напомним, под первым номером был выбран Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс»), под вторым — Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»), под третьим пиком выбран Логан Кули («Аризона Койотс»).

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