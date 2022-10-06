Плющев: проблема «Авангарда» в том, что ключевые решения принимают люди, далёкие от хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что главная проблема омского «Авангарда» в том, что ключевые решения принимают люди, далёкие от хоккея.

«Волкова (генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. — Прим. «Чемпионата») я неплохо знаю, в своё время он у меня играл. Нормальный вратарь и исполнитель, работающий строго по заданию, на своём участке. Думаю, как профессионал и бывший вратарь он прекрасно понимал, что выдаст на старте такой несбалансированный состав при таком жестоком графике. Понимал, но против течения не пошёл.

На мой взгляд, главная проблема Омска в том, что решения принимают на самом верху не совсем хоккейные люди. Это выразилось в селекции, когда была набрана разношёрстная и малофункциональная группа игроков. И это выразилось в том, что эти люди не увидели абсурдность уфимского матча и не попробовали его перенести. И от этой нехоккейности — все проблемы. Одно дело — построить стадион, другое, более тонкое — команду.

Видел многие матчи «Авангарда», от каждого оставалось не цельное впечатление. То одна группа хоккеистов играла, то другая, то один был не в духе, то другой. В своё время проходил это в одном из своих клубов, когда некоторые хоккеисты и их агенты ходили на самый верх и «ныли». Как следствие — развал команды и последующая деградация именно этих игроков. Фамилии? Многое уже сказано о вратарях — Галимове и Демченко, ни один, увы, не тянет на первый номер. После отказа от своих услуг со стороны СКА надеялся увидеть по-спортивному злого Ткачёва, но пока он, к сожалению, пребывает в прежней роли и не реализует свой талант. То же относится к легионерам — один матч играют, другой проводят на выпрямленных ногах.

Рябыкин? Догадываясь о всех подводных течениях, с интересом слежу за его работой. Тренерская жилка у Рябыкина однозначно есть, он — не мягкая игрушка. Видна твёрдая рука, за словом в карман не лезет, бывают и ошибки. Сегодня в нашем хоккее царствует мягкотелость — и людей со своим мнением немного.

Судя по тому, что происходит, понимаю, что селекция прошла мимо Рябыкина. Более того, не делается оперативных попыток ему помочь: усиливаются все, включая таких аутсайдеров, как «Трактор» или «Нефтехимик», но в «Авангарде» трансферов нет. Это показательно. Думаю, если Рябыкин выберется из этой ситуации, то с бесценным опытом. Как говорится, за одного такого битого сто небитых будут давать. Шанс есть. Но, учитывая омскую специфику, небольшой», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.