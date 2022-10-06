Плющев: «Авангард» — это колосс на глиняных ногах, а их календарь нанёс удар по команде

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о проблемах омского «Авангарда» на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Во-первых, о жёстком кризисе не говорил бы. Омск взял на старте 11 очков в 14 матчах, не выпал из зоны плей-офф, идёт выше, например, Челябинска, у которого при этом намного более мягкий календарь. Во-вторых, предсезонные матчи не говорили о том, что у команды Дмитрия Рябыкина возникнут проблемы. «Ястребы» победили на турнире в Сочи, дважды обыграли явного лидера этого чемпионата — СКА. Был виден рисунок игры, просматривались возможности команды прежде всего в атаке. Тем не менее — и это в-третьих — такой тяжёлый старт «Авангарда» для меня всё-таки не сюрприз.

Прежде всего потому, что большие сомнения вызвала летняя селекция команды. Со стороны показалось, что существовала одна задача — укрепить линию атаки, при этом на оборону и особенно вратарскую позицию как будто бы махнули рукой. Учитывая 12-матчевый выезд, который гарантирует дополнительную нагрузку именно на вратарей, команду нужно было строить именно с голкиперов и защитников. А из неё вылепили колосса на глиняных ногах. Такая странная селекция сделала нового главного тренера клуба Дмитрия Рябыкина, по сути, заложником. А второй удар нанёс календарь.

О 12-матчевой серии уже всё сказано, хотя только хоккейные люди могут понять, что такое месяц в самолётах. Но вы посмотрите, что произошло дальше! «Авангард» после своего путешествия на одну игру вернулся в Омск, открыл новую арену и опять полетел — теперь в Уфу! Честно говоря, 0:5 от «Салавата» меня совсем не удивили, ведь такой календарь разорвёт любую команду. Ладно, вы «воткнули» 12 гостевых игр, но зачем опять насиловать команду, возвращать её в Омск и вновь отправлять в поездку? Почему нельзя было убрать хотя бы уфимский матч, который в этом графике смотрится ну просто вызывающе? В КХЛ расписание много лет составляют профессионалы. И тут такой «шедевр». Удивительно!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.