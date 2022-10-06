Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший нападающий «Северстали» Георгий Бусаров подпишет контракт с «Ладой»

Бывший нападающий «Северстали» Георгий Бусаров подпишет контракт с «Ладой»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий череповецкой «Северстали» Георгий Бусаров подпишет контракт с клубом ВХЛ тольяттинской «Ладой».

28-летний центральный нападающий в текущем сезоне-2022/2023 провёл шесть матчей за череповецкую команду и набранными очками не отметился. Показатель полезности составил «-2». Всего в КХЛ уроженец Пензы принял участие в 42 матчах, в которых набрал два очка, забив две шайбы при показателе полезности «-7». В плей-офф форвард провёл восемь встреч без набранных очков.

В КХЛ нападающий выступал за «Салават Юлаев» и «Северсталь». Основную часть карьеры форвард провёл в ВХЛ, где за 400 матчей набрал 156 очков — забил 58 голов и отдал 98 результативных передач. В ВХЛ выступал за «Дизель», «Торос», тверское «Динамо» и «Рубин».

Новость по теме
ХК «Северсталь» расторг контракты с Бусаровым и Демидовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022