Бывший нападающий «Северстали» Георгий Бусаров подпишет контракт с «Ладой»

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий череповецкой «Северстали» Георгий Бусаров подпишет контракт с клубом ВХЛ тольяттинской «Ладой».
28-летний центральный нападающий в текущем сезоне-2022/2023 провёл шесть матчей за череповецкую команду и набранными очками не отметился. Показатель полезности составил «-2». Всего в КХЛ уроженец Пензы принял участие в 42 матчах, в которых набрал два очка, забив две шайбы при показателе полезности «-7». В плей-офф форвард провёл восемь встреч без набранных очков.
В КХЛ нападающий выступал за «Салават Юлаев» и «Северсталь». Основную часть карьеры форвард провёл в ВХЛ, где за 400 матчей набрал 156 очков — забил 58 голов и отдал 98 результативных передач. В ВХЛ выступал за «Дизель», «Торос», тверское «Динамо» и «Рубин».
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