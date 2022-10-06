Федерация хоккея Квебека прекратила сотрудничество с Федерацией хоккея Канады

Федерация хоккея Квебека приняла резолюцию о недоверии Федерации хоккея Канады и заявила, что приостанавливает все переводы регистрационных сборов, обычно уплачиваемых в национальную организацию, сообщает Sportsnet.

Ранее стало известно, что крупный канадский банк Scotiabank и компания сети закусочных Tim Hortons приостановят поддержку мужского хоккея на протяжении всего сезона-2022/2023, включая предстоящий молодёжный чемпионат мира. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказывался о недоверии правительства страны и её жителей к Федерации хоккея Канады.

В последние несколько месяцев активно обсуждались две истории, связанные с молодёжными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчётов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.

Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации, так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.