Третьяк пожелал Шестёркину стабильно играть в НХЛ на уровне легенд Руа и Бродо

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк пожелал стабильности голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину в новом сезоне НХЛ. Напомним, российский вратарь является действующим обладателем приза «Везина Трофи», вручаемому лучшему голкиперу сезона.
«У него уже большой опыт, и всё зависит от него, как он будет готовиться к матчам, чтобы избежать травм. Очень трудно стать лучшим вратарём НХЛ, обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира или Олимпийских игр, но ещё тяжелее удержать это звание. Оценка идёт не по одной игре, а по стабильности в серии матчей, сезоне. Шестёркин действительно стабильно провёл весь сезон, поэтому стоит пожелать, чтобы он удержал эту планку.
Естественно, в НХЛ есть сложные матчи, переезды, бывают спады. Я знаю, были такие вратари, как Белфор, Бродо, Руа, которые ценились именно за стабильность в сезоне, поэтому я желаю Игорю стабильной игры», — цитирует Третьяка ТАСС.
Белфор тренировался у Третьяка в «Чикаго», когда тот был тренером команды, становился обладателем Кубка Стэнли (1999), дважды ему присуждался титул лучшего вратаря лиги. Бродо практически всю карьеру провёл в «Нью-Джерси», с которым выиграл три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003), четыре раза признавался лучшим вратарём лиги. Руа является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1986, 1993, 1996, 2001), три раза признавался лучшим вратарём лиги и самым ценным игроком плей-офф.
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