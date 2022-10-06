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Главный тренер «Рейнджерс» остался недоволен игрой российского нападающего Кравцова

Главный тренер «Рейнджерс» остался недоволен игрой российского нападающего Кравцова
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после завершения предсезонного матча с «Бостоном» (4:5) раскритиковал игру команды.

Тренера попросили оценить игру российского нападающего Виталия Кравцова, но наставник отметил, что многие хоккеисты команды сыграли слабо. Челябинский форвард завершил матч без набранных очков с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Зибанеджад (Крайдер, Труба) – 00:27 (5x5)   1:1 Дебраск (Маклафлин, Райлли) – 02:27 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Джонс, Трочек) – 18:08 (5x4)   3:1 Какко (Бартковски) – 19:15 (5x5)   3:2 Заха – 20:36 (5x5)   3:3 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 28:09 (5x5)   3:4 Крейчи (Пастрняк, Заха) – 35:46 (5x5)   4:4 Какко (Гайек, Лафренье) – 46:49 (5x5)   4:5 Райлли (Пастрняк) – 52:10 (5x5)

«Мне очень не понравилась наша игра. Не только он — многие хоккеисты. Ребята бьются за место в составе. Но многие показали низкое качество хоккея», — приводит слова тренера журналист Винс Меркольяно.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал за «Трактор», где в регулярном чемпионате КХЛ провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков. В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов.

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