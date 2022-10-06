Главный тренер «Рейнджерс» остался недоволен игрой российского нападающего Кравцова

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после завершения предсезонного матча с «Бостоном» (4:5) раскритиковал игру команды.

Тренера попросили оценить игру российского нападающего Виталия Кравцова, но наставник отметил, что многие хоккеисты команды сыграли слабо. Челябинский форвард завершил матч без набранных очков с коэффициентом полезности «-2».

«Мне очень не понравилась наша игра. Не только он — многие хоккеисты. Ребята бьются за место в составе. Но многие показали низкое качество хоккея», — приводит слова тренера журналист Винс Меркольяно.

В прошедшем сезоне 22-летний хоккеист выступал за «Трактор», где в регулярном чемпионате КХЛ провёл 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков. В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов.