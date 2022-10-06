Генеральный директор «Амура» прокомментировал ситуацию с Райаном Макиннисом

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию с Райаном Макиннисом. Напомним, Макиннис, в середине сентября подписавший однолетнее соглашение с клубом «Амур», подписал контракт с клубом из Немецкой хоккейной лиги «Адлер Мангейм» в начале октября, так и не прибыв в расположение хабаровчан.
«Ещё раз всех хабаровчан с победой! А теперь о не самом приятном.
15 сентября мы заключили контракт на сезон-2022/2023 с Райаном Макиннисом. Этому предшествовали переговоры, игрок чётко озвучил свою готовность приехать в Россию.
Имея на руках подписанный контракт, мы приступили к оформлению необходимых документов для въезда игрока в нашу страну. 30 сентября он получил российскую визу и вскоре после этого должен был прибыть в Хабаровск.
К сожалению, стереотипы и западная русофобская истерия сделали своё дело. 2 октября игрок уведомил нас о том, что принял решение не выступать в КХЛ, так как опасается за безопасность своей семьи. Опыт других легионеров, выступающих в «Амуре» и в КХЛ, его не убедил.
Сейчас мы обратимся в лигу для того, чтобы закрепить за собой спортивные права на Макинниса. Если он в будущем всё-таки созреет для выступления в КХЛ, то сможет сделать это только в «Амуре» или с разрешения «Амура».
Кроме того, мы видели сообщения о том, что Макиннис подписал контракт с немецким «Адлером». Следим за этой ситуацией и будем реагировать по мере появления точной, официальной информации.
Продолжаем поиск легионеров и ждём вас на трибунах в оставшихся матчах домашней серии!» — говорится в сообщении Крамаря.
- 6 октября 2022
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