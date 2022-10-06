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Заварухин: когда играешь, ты нужен хоккею. Когда заканчиваешь, хоккей нужен тебе

Заварухин: когда играешь, ты нужен хоккею. Когда заканчиваешь, хоккей нужен тебе
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, хотел бы он вернуться на лёд и в какой роли ему комфортнее — игрока или тренера.

«Просыпается ли иногда ностальгия по игре? Да, хочется выйти на лёд и поиграть. Но время уже ушло, физиологию не обманешь. Теперь настало время работать тренером. Говорим ребятам, чтобы они ценили то время, пока они играют. В это время ты нужен хоккею, а когда заканчиваешь, то хоккей становится нужен тебе.

В какой роли комфортнее – тренера или игрока? Это всё-таки разные истории. У тренера больше ответственности. Игрок вышел – у него пошёл адреналин, парень столкнулся, бросил по воротам, забил. Это совсем другие эмоции. А тренер должен держать эти эмоции в себе, по-другому их выпускать. Этот адреналин находится внутри тебя, ты отвечаешь за всю команду, за ребят. Игроки же отвечают каждый за себя», — сказал Заварухин в интервью официальному сайту КХЛ.

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