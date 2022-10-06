Форвард «Сибири» Шенфельд: у нас никого не надо встряхивать, все профессионалы

Нападающий «Сибири» Антон Шенфельд прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:3).
«Отличался ли матч от игры в Москве? Я думаю, да. Обе команды сделали выводы по прошлой игре. Судя по всему, мы не очень удачно подготовились.
Что изменилось в «Сибири» за неделю? Нюансы, ошибки, где-то мы забили свои голы, сегодня не забили. Соответственно, больше ошибались, меньше моментов создавали.
Упала результативность? Надо где-то найти эти простые голы. И через них уже придёт уверенность и улучшится результативность.
Как можно эмоционально встряхнуть команду? Я думаю, все профессионалы, у нас ещё очень много игр. Не надо никого встряхивать. Сделать выводы и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Шенфельда корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 6 октября 2022
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