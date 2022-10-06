«Нужны какие-то перевороты». Форвард «Сибири» Чесалин — об игре своей команды

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин дал комментарий после поражения в матче с ЦСКА (0:3).

«Низкая результативность? В первую очередь это невыполнение игрового задания. Это ярко выражено. Должно наказываться, жёстко наказываться. Это следствие потери сил, потери шайбы. Много игры в обороне. Мало моментов, хотя они есть. Но уже силы не те, реализация страдает.



Каким было игровое задание? Простой хоккей, прямолинейный, выводить шайбу из зоны. Бежать двумя активными — мы порой одним бежим.



Как справляться с прессингом? За счёт голоса, за счёт помощи партнёра. Какого-то минимального блока. Как пешки стояли, и нас объезжали.



Как встряхнуть команду? Эмоции стараемся каждый день, каждый период доставать из каждого. Мы заряжаемся, разговариваем, это есть. Но нужны какие-то перевороты. Я имею в виду, что находимся в зоне комфорта и надо из неё выходить как можно быстрее. Стараемся это всё внутри коллектива совершить. Дай бог, чтобы всё решилось внутри», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.