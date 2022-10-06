Форвард «Салавата Юлаева» Кадейкин высказался об удалении Шакира Мухамадуллина

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3) и эпизод с удалением до конца матча Шакира Мухамадуллина.

«В концовке матча пошёл очень открытый хоккей. Было ли это сознательно? Сегодня были хорошие скорости, хоккей был очень быстрым. Не хотелось сбавлять оборотов в концовке, что мы, что «Магнитка» создавали моменты и допускали ошибки. Это была очень быстрая игра. И соперник заставлял нас принимать быстрые решения, и мы старались не отставать и даже повышать темп.

Как на игру повлияло удаление Шакира Мухамадуллина? Это колющий удар, за такое всегда давали пять минут. Ничего удивительного. Сейчас есть видеоповторы, всё отсматривается. Если раньше судьи могли такое пропустить, то сейчас контроль стал более жёстким.

За короткое время у команды уже второе удаление за грубую игру. Случайность? Конечно, случайность. Шакир подбивал клюшку, она застряла между ног, такое бывает.

Успеваем ли подготовиться к конкретному сопернику при таком тяжёлом календаре? Мы понимаем, против кого играем, постоянно изучаем соперников. Если мы придерживаемся своей системы, цепляемся, то нам всё равно, с кем играть. Сейчас октябрь, и мы больше отталкиваемся от своей игры.

Что «Салавату» противопоставила «Магнитка» по сравнению с «Авангардом», «Автомобилистом» и «Трактором»? Главным их преимуществом стала скорость принятия решений. В этой команде хорошие и быстрые нападающие. Если они заходят в зону, то нужно действовать быстро», – приводит слова Кадейкина «БИЗНЕС Online».