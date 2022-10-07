Чинахов отличился в игре с «Сент-Луисом». У него пять шайб в пяти матчах предсезонки

В эти минуты на льду «Нэйшнвайд-Арены» в Коламбусе продолжается матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луис Блюз». На момент подготовки новости хозяева выигрывают со счётом 5:0.
Одну из шайб в ворота немца Томаса Грайсса на 13-й минуте забросил российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов. Ассистировал ему чех Якуб Ворачек. Для Чинахова это уже пятая шайба в пяти матчах предсезонной подготовки. А в ходе второго периода Егор поучаствовал в пятой результативной атаке «мундиров», записав на свой счёт ассист тому же Ворачеку.
Ранее в ходе предсезонной подготовки «Коламбуса» Чинахов оформил дубль в игре с тем же «Сент Луис Блюз» (30 сентября), а затем забросил по одной шайбе в играх с «Вашингтон Кэпиталз» (2 октября) и «Каролиной Харрикейнз» (4 октября). Он не отметился результативными действиями только в сентябрьской встрече с «Питтсбургом».
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