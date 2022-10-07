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Чинахов отличился в игре с «Сент-Луисом». У него пять шайб в пяти матчах предсезонки

Чинахов отличился в игре с «Сент-Луисом». У него пять шайб в пяти матчах предсезонки
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В эти минуты на льду «Нэйшнвайд-Арены» в Коламбусе продолжается матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луис Блюз». На момент подготовки новости хозяева выигрывают со счётом 5:0.

Одну из шайб в ворота немца Томаса Грайсса на 13-й минуте забросил российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов. Ассистировал ему чех Якуб Ворачек. Для Чинахова это уже пятая шайба в пяти матчах предсезонной подготовки. А в ходе второго периода Егор поучаствовал в пятой результативной атаке «мундиров», записав на свой счёт ассист тому же Ворачеку.

Ранее в ходе предсезонной подготовки «Коламбуса» Чинахов оформил дубль в игре с тем же «Сент Луис Блюз» (30 сентября), а затем забросил по одной шайбе в играх с «Вашингтон Кэпиталз» (2 октября) и «Каролиной Харрикейнз» (4 октября). Он не отметился результативными действиями только в сентябрьской встрече с «Питтсбургом».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
6 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лайне (Веренски, Пик) – 01:03 (5x5)   2:0 Чинахов (Ворачек) – 12:03 (5x5)   3:0 Рослович (Курали, Пик) – 13:56 (4x5)   4:0 Веренски (Годро, Дженнер) – 25:30 (5x5)   5:0 Ворачек (Пик, Чинахов) – 32:33 (5x5)   6:0 Силлинджер (Дэнфорт) – 46:00 (5x5)
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