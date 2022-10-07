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Шат-аут Тарасова и два очка Чинахова помогли «Коламбусу» разгромить «Сент-Луис»

Шат-аут Тарасова и два очка Чинахова помогли «Коламбусу» разгромить «Сент-Луис»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев – 7:0.

В составе «Блю Джекетс» отличились Патрик Лайне, Егор Чинахов, Джек Рослович, Зак Веренски, Якуб Ворачек, Коул Силлинджер и Джастин Дэнфорт.

21-летний российский нападающий хозяев Егор Чинахов, проведя на льду 13 минут 52 секунды, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативный пас, заработав коэффициент полезности «+2». Его одноклубник и соотечественник защитник Владислав Гавриков завершил игру с показателем полезности «+4», отдав одну голевую передачу.

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин за 14.07 на площадке заработал коэффициент полезности «-1».

Ворота «Коламбуса» защищал 23-летний российский голкипер Даниил Тарасов, отразивший все 24 броска по воротам. Его визави из «Блюз» Томас Грайсс сумел совершить 24 спасения после 31 броска и был заменён на Джоэля Хофера за 10 минут до конца игры.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2022, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
7 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Лайне (Веренски, Пик) – 01:03 (5x5)   2:0 Чинахов (Ворачек) – 12:03 (5x5)   3:0 Рослович (Курали, Пик) – 13:56 (4x5)   4:0 Веренски (Годро, Дженнер) – 25:30 (5x5)   5:0 Ворачек (Пик, Чинахов) – 32:33 (5x5)   6:0 Силлинджер (Дэнфорт, Гавриков) – 46:00 (5x5)   7:0 Дэнфорт (Джонсон, Пик) – 49:21 (5x5)
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