Вратарь Даниил Тарасов признан второй звездой встречи «Коламбус» — «Сент-Луис»

23-летний российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов, отразивший все 24 броска в контрольной игре с «Сент-Луис Блюз» (7:0), признан второй звездой прошедшего матча. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Лучшим игроком матча стал 24-летний американский защитник «жакетов» Эндрю Пик, оформивший ассистентский покер. Замкнул тройку канадский форвард хозяев Джастин Дэнфорт, забросивший шайбу и отдавший результативный пас.

Напомним, в составе «Блю Джекетс» в этой игре отличились Патрик Лайне, Егор Чинахов, Джек Рослович, Зак Веренски, Якуб Ворачек, Коул Силлинджер и Джастин Дэнфорт.

В следующем контрольном матче «Коламбус» встретится с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 9 октября. Начало – в 2:00 мск.