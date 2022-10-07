Кулёмин — о поражении от «Металлурга»: играли хорошо, но допустили одну ошибку — и всё

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3).
«Настрой был хороший, знали, что будет тяжёлая игра. Мы играли с хорошим соперником, поэтому надо было начинать сразу, с первых минут. Как всегда, чувствовалась поддержка трибун, спасибо огромное болельщикам.
Бывают такие игры, когда всё делаешь хорошо, но допускаешь одну ошибку — и всё… Считаю, играли хорошо, не считая третьей пропущенной шайбы. Надо делать выводы и стараться ещё немного больше. Считаю, сегодня было много позитивных моментов. Ребята старались, выигрывали борьбу, играли много в чужой зоне и создавали моменты. Все хотели победить», — цитирует форварда официальный сайт клуба.
За три с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 2:2 уфимцы упустили подключение защитника «Металлурга» Коди Кёррана, который забил победный гол в матче.
- 7 октября 2022
-
09:00
-
08:52
-
08:33
-
08:21
-
07:56
-
06:36
-
05:34
-
05:20
-
05:02
-
04:39
-
04:23
-
03:54
- 6 октября 2022
-
23:43
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:03
-
22:54
-
22:53
-
22:46
-
22:27
-
22:16
-
22:06
-
21:32
-
21:15
-
20:57
-
20:26
-
20:17
-
19:51
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:16