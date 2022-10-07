Кулёмин — о поражении от «Металлурга»: играли хорошо, но допустили одну ошибку — и всё

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3).

«Настрой был хороший, знали, что будет тяжёлая игра. Мы играли с хорошим соперником, поэтому надо было начинать сразу, с первых минут. Как всегда, чувствовалась поддержка трибун, спасибо огромное болельщикам.

Бывают такие игры, когда всё делаешь хорошо, но допускаешь одну ошибку — и всё… Считаю, играли хорошо, не считая третьей пропущенной шайбы. Надо делать выводы и стараться ещё немного больше. Считаю, сегодня было много позитивных моментов. Ребята старались, выигрывали борьбу, играли много в чужой зоне и создавали моменты. Все хотели победить», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

За три с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 2:2 уфимцы упустили подключение защитника «Металлурга» Коди Кёррана, который забил победный гол в матче.