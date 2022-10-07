Нападающий Кравцов не попал в состав первых четырёх звеньев на тренировке «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов может остаться вне заявки команды на первый матч сезона НХЛ. На тренировке «синерубашечников» форвард не попал в состав первых четырёх звеньев, сообщает журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.

Звенья нападения на тренировке команды выглядели следующим образом:

Крис Крайдер – Мика Зибанежад – Каапо Какко;

Артемий Панарин – Винсент Трочек – Джимми Веси;

Алекси Лафренье – Филип Хитил – Барклай Гудроу;

Самуэль Блэйз – Райан Карпентер – Райан Ривз.

Дополнительными нападающими вместе с Кравцовым стали Драйден Хант, Джонни Бродзински и Жюльен Готье.

22-летний нападающий принял участие в четырёх предсезонных матчах за «Рейнджерс», в которых набрал одно очко за результативную передачу. Показатель полезности составил «-3».