«Что-то шайба очень вредная, не ложится на крюк». Зарипов — о серии поражений «Ак Барса»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о втором подряд поражении казанского клуба от «Автомобилиста» (1:2 ОТ).
«Матч [с «Автомобилистом»] был по-своему особенный после прошлого поражения и проигрыша в Екатеринбурге. Очень хотелось привести свои результаты в порядок. В принципе, к ребятам претензий нет. Все выкладывались и голевые моменты были.
Почему мало голов в большинстве? Что-то шайба очень вредная. Казалось бы, вот он – простой момент. Но она всё равно не ложится на крюк. Но других вариантов нет. Как по мне, с такими фамилиями, с подбором таких игроков, в такой команде мы обязаны переломить эти трудности. Нужно выровнять свои действия и начинать показывать достойный результат.
Ни для кого не секрет, что на нас все настраиваются по-сумасшедшему. Кто-то из ребят правильно сказал на днях: я вчера знать не знал, что там такой молодой игрок, а тут он лидер. Не даёт ничего сделать, ещё и создаёт момент. Вот эти все нюансы сказываются и не дают результата. А с нашей стороны нет какой-то безалаберности, нет равнодушных. В каких-то эпизодах это вот всё собирается в отрицательный результат», — цитирует форварда Metaratings.
«Ак Барс» после 14 матчей занимает третье место в таблице Восточной конференции.
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