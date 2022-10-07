Миронов стал шестым игроком в истории «Динамо», сыгравшим 150 матчей подряд без пропусков

Матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» стал 150-м подряд для защитника и капитана московского «Динамо» Андрея Миронова. Он стал всего шестым игроком в истории бело-голубых, кому покорилось это достижение. Клубный рекорд принадлежит Сергею Вышедкевичу (235), следом располагаются Василий Первухин, Владимир Девятов, Валентин Марков, Анатолий Антипов и Миронов.
28-летний Миронов является членом сразу шести символических клубов, а именно Клуба Станислава Петухова (350 и более матчей – 512), Клуба братьев Голиковых (100 и более очков – 125), Клуба Валерия Васильева (30 шайб среди защитников – 31), Клуба Бориса Петелина (100+ матчей кряду в составе – 150, серия продолжается), Клуба Николая Поставнина (два полных сезона за клуб) и Клуба Олега Толмачёва (10 сезонов в клубе).
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