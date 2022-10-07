Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Вашингтона» Кемпер считает, что Макдэвид станет MVP сезона в НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Кемпер считает, что Макдэвид станет MVP сезона в НХЛ
Комментарии

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер считает, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид станет лучшим игроком сезона в Национальной хоккейной лиге и выиграет «Харт Трофи». Вратарь «столичных» объяснил, почему он выбрал канадского нападающего.

«Потому что он является главным в этой команды и всегда набирает так много очков», — приводит слова Кемпера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в минувшем сезоне Макдэвид принял участие в 80 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 44 шайбы и отдал 79 результативных передач, суммарно набрав 123 очка. В плей-офф канадский нападающий записал на свой счёт ещё 33 (10+23) балла в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и регулярного чемпионата, и розыгрыша Кубка Стэнли.

Новость по теме
Трое россиян в списке на звание лучшего игрока НХЛ по версии сайта лиги, Овечкин вне топа
Новость по теме
Макдэвид — о нашивке капитана: всегда ощущал неловкость, это было как попытка вырвать зуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022