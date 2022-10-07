Вратарь «Вашингтона» Кемпер считает, что Макдэвид станет MVP сезона в НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Дарси Кемпер считает, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид станет лучшим игроком сезона в Национальной хоккейной лиге и выиграет «Харт Трофи». Вратарь «столичных» объяснил, почему он выбрал канадского нападающего.

«Потому что он является главным в этой команды и всегда набирает так много очков», — приводит слова Кемпера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в минувшем сезоне Макдэвид принял участие в 80 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 44 шайбы и отдал 79 результативных передач, суммарно набрав 123 очка. В плей-офф канадский нападающий записал на свой счёт ещё 33 (10+23) балла в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и регулярного чемпионата, и розыгрыша Кубка Стэнли.