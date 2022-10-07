В НХЛ заявили, что в нынешних условиях Россия не примет участие в Кубке мира — 2024

Заместителю комиссара Национальной хоккейной лиги Биллу Дэйли ответил на вопрос об участии России на потенциальном Кубке мира 2024 года.

Как сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в «Твиттере», специалист сказал, что если нынешний статус-кво [относительно спецоперации России на Украине] останется прежним в феврале 2024 года, то Россия не примет участие в турнире.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.

Российские спортсмены могут принять участие в составе европейской сборной.