В НХЛ заявили, что в нынешних условиях Россия не примет участие в Кубке мира — 2024

Заместителю комиссара Национальной хоккейной лиги Биллу Дэйли ответил на вопрос об участии России на потенциальном Кубке мира 2024 года.
Как сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в «Твиттере», специалист сказал, что если нынешний статус-кво [относительно спецоперации России на Украине] останется прежним в феврале 2024 года, то Россия не примет участие в турнире.
Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
Российские спортсмены могут принять участие в составе европейской сборной.
- 7 октября 2022
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