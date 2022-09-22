Глава финской федерации: если Кубок мира будет, тогда определим, как реагировать на Россию

Президент финской Федерации хоккея Харри Нуммела сообщил, что Финляндия поддерживает политику ИИХФ об отстранении России и Беларуси от международных соревнований.

«На данный момент ситуация такова, что мы не видим причины менять свои решения. Наша позиция при нынешней мировой ситуации ясна. Если будет Кубок мира и вопрос [участия россиян] станет актуальным, мы определим, как международное сообщество будет реагировать на Россию», — приводит слова президента федерации хоккея финское издание Hs.fi.

Ранее финский журналист Рику Исокоски сообщал, что Финляндия должна сделать всё, чтобы не пустить Россию на Кубок мира.

Напомним, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказывался о возможном участии российских игроков в Кубке мира — 2024. Североамериканец сообщал, что хотел бы найти возможность, при которой хоккеисты из России смогут сыграть на турнире.