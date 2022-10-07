СКА на последней минуте вырвал победу, прервав победную серию «Витязя»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).
На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Марат Хайруллин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ровно через минуту Иван Ежов во второй раз поразил ворота СКА. На 40-й минуте Михаил Воробьёв восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте Роман Абросимов с передачи Кирилла Рассказова забил третий гол. На 53-й минуте Михаил Воробьёв оформил дубль. На последней минуте Василий Глотов вывел хозяев вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 11 октября в Санкт-Петербурге сыграет с минским «Динамо». «Витязь» 9 октября примет «Спартак».
- 7 октября 2022
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