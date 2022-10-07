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СКА на последней минуте вырвал победу, прервав победную серию «Витязя»

СКА на последней минуте вырвал победу, прервав победную серию «Витязя»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Рассказов (Старков, Шикин) – 09:28 (5x5)   1:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 27:47 (5x4)   1:2 Ежов (Попов, Яровой) – 28:47 (5x5)   2:2 Воробьёв (Фальковский, Волков) – 39:04 (5x5)   2:3 Абросимов (Рассказов) – 46:56 (5x5)   3:3 Воробьёв (Моисеев) – 52:32 (5x5)   4:3 Глотов (Жафяров, Фальковский) – 59:14 (5x5)

На 10-й минуте Кирилл Рассказов вывел гостей вперёд. На 28-й минуте Марат Хайруллин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Ровно через минуту Иван Ежов во второй раз поразил ворота СКА. На 40-й минуте Михаил Воробьёв восстановил равенство в счёте. На 47-й минуте Роман Абросимов с передачи Кирилла Рассказова забил третий гол. На 53-й минуте Михаил Воробьёв оформил дубль. На последней минуте Василий Глотов вывел хозяев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 11 октября в Санкт-Петербурге сыграет с минским «Динамо». «Витязь» 9 октября примет «Спартак».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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