Крикунов: вчера «Витязь» чуть не отправил в больницу Хуснутдинова

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов проанализировал текущее положение в таблице КХЛ и дал комментарий прошедшему матчу СКА – «Витязь».

«Конечно, таблица ещё изменится, но первые 15 матчей чемпионата принесли много неожиданностей. Очень стабилен СКА – петербуржцы ещё ни разу не остались без очков, хотя уже сыграли со многими лидерами и недавно вернулись со сложного выезда. «Автомобилист» теряет лидеров, но тоже регулярно побеждает. Разочаровывают пока «Авангард» и «Ак Барс»: если казанцы при блеклой для такого состава игре всё же набирают очки, то провал Омска связан с другой причиной.

Сезон получается очень интересным, расстраивает только большое количество грязной игры – нарушений разного рода слишком много. Как пример – вчерашний матч в Петербурге, где «Витязь» просто-напросто не успевал за более быстрыми игроками СКА, фолил, иногда это делал слишком грубо. Хорошо, что обошлось без серьёзных травм, хотя удары в голову и фолы у борта выглядели откровенно некрасиво. Еще свежа в памяти страшная травма Танкова, а вчера в аналогичной ситуации чуть не отправили в больницу Хуснутдинова, был грязный удар Волкова в голову. Не могу понять, с чем связана такая агрессия подмосковной команды, но в любом случае всем будет лучше, если такие немотивированные опасные фолы из нашего хоккея исчезнут», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».