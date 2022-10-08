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Тамбиев — о поражении от ЦСКА: очень жаль наших зрителей, мы проиграли без борьбы

Тамбиев — о поражении от ЦСКА: очень жаль наших зрителей, мы проиграли без борьбы
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев остался недоволен игрой своей команды в матче с ЦСКА (1:4).

«Чемпион и есть чемпион. Потому ЦСКА и чемпионы — во всех компонентах они были сильнее и заслуженно победили. Соперника с победой. Мне очень жаль наших зрителей, потому что мы практически без борьбы проиграли. Приношу извинения за такую игру команды. У меня всё. Готовиться к выезду будем в штатном режиме. Сейчас восстановимся и будем готовиться. Мы готовимся не к конкретному выезду, а от игры к игре. Выезд и выезд. Есть игра, мы к ней готовимся.

Верба в списке травмированных? Не могу рассказать, насколько серьёзная травма. Надеюсь, несерьёзная. Игры идут через день, травмы есть у всех команд, в том числе и у нас. Это неотъемлемая часть хоккея. Наши травмированные восстанавливаются, доктора их лечат. Мы на это внимания даже не обращаем. Главное — восстановиться и подходить к каждому матчу с максимальной концентрацией», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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