Назаров: если бы мы забили одну-две пораньше, игра бы в любую сторону могла повернуться

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Сибирью» (0:3).

«Хотелось бы поблагодарить свою команду: четвёртая игра на выезде, тяжело, Дальний Восток, все понимают. Пять человек травмировались за эту поездку. Ребята молодцы в самоотдаче: старались, до конца бились, ловили шайбу на себя. Но тяжело: не забили, конечно. А так за самоотдачу пятёрка, над исполнением надо будет поработать.



Хороший третий период? Немножко тактику поменяли в третьем. Стали немножко играть поагрессивнее, «Сибирь» нам дала этот воздух, и мы стали двигаться получше, появились моменты.



Прорыв Попугаева? Опять же: парень старается, вся команда старается, ловит шайбу на себя. Но этого мало. Пока этого нам не хватает, чтобы победить. Претензий ни к кому нет, все выкладываются, равнодушных нет, все стараются. Тяжёлый выезд, три игры. В двух играх взяли очки, в третьей на последних минутах проиграли. Ну а сегодня уже всё, сдулись.



Гараев до сих пор не забил? Амир старается, разговариваем каждый день, общаемся с ним. Думаю, скоро найдёт свою игру и всё будет хорошо.



Подписание Бердина? По Бердину я не владею никакой информацией.



Доволен ли Третьяком? Третьяк сыграл сегодня удовлетворительно, пропустил три шайбы. На мой взгляд, если бы мы там забили одну-две пораньше, игра бы в любую сторону могла повернуться. Не сказать, что это его проигрыш. Сыграл «окей» — есть моменты, которые мы все пытаемся исправить. Помочь ему, лишний раз лечь под шайбу, но если мы не забиваем, тут уже ни один вратарь ничего не сделает.



Эмоции Алтыбармакяна? Это хоккей, давайте спокойно к этому отнесёмся: он же клюшкой по голове никого не ударил. Сломал клюшку, лига его оштрафует. Он это понимает, ничего страшного в этом нет.



Игра Фёдорова? Артём выдающийся хоккеист. Нам, можно сказать, повезло. Потеряли хорошего — он ушёл, поменяли Глотова на Артёма, решили усилить атакующую фазу. Добавил нам резкости в атаке. Сегодня тяжело что-то было показать ребятам», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.