Тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов: сегодня вышли как на последний бой

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Сочи» (3:0).

«Хотел сказать спасибо команде за выполнение игрового задания, за самоподготовку. Все прекрасно понимали, что три поражения подряд могут нас отбросить. Если бы было четвёртое, отбросило бы уже вниз турнирной таблицы. Сегодня вышли как на последний бой. По игре, считаю, во многих моментах мы сыграли очень качественно. Не так много потерь было в средней зоне, более уверенно атаковали, и результат не заставил себя ждать. По сопернику могу сказать, что команда боевая. Не в плане толчков, драк и силовых приёмов: парни жаждут игры. Команда молодая, у многих парней будущее есть. Всё-таки надо отдать им должное: шли до конца и как могли сражались. Учитывая, что они с Дальнего Востока приехали, провели три тяжёлых матча. Где-то, может быть, короткая скамейка и не успели восстановиться в полную. Но в принципе мы сегодня тоже играли несвежие. Но приятно поразило хорошее движение команды. Я считаю, это всё в головах сидит. Если будем так готовиться и играть, то результаты положительные не заставят себя долго ждать.



Как тяжело далось решение перетасовать тройки? Я считаю, все четыре тройки сработали. Мы, единственное, оставили четвёртую тройку, но она в предыдущем матче показала довольно качественный, агрессивный хоккей. Другие звенья немножко поменяли. Я думаю, что сдвиг в лучшую сторону был однозначно. Пытаемся по ходу чемпионата что-то перестраивать. В атаке слаженность была, но и в оборонительных действиях тоже. Хотелось бы отметить Антона Красоткина. Очень прилично отыграл. Четыре броска всего за первый период было: была опасность, что он не в игре. Но, как показал третий период, он полностью был в игре, полностью сконцентрирован.



«Сочи» плохо начал первый период? Они первые периоды все начинают ни шатко ни валко. Мы статистику смотрим, к матчам готовимся. Поверьте, у нас тренерский штаб добротный. Собираем максимально информации о сопернике. Были готовы к этому делу.



В чём просил прибавить после трёх поражений? Парни понимали, что мы не так много забиваем. Сегодня моментов было предостаточно, думаю, что не на один матч хватило бы. В третьем периоде попросили всё-таки ребят играть на результат. Предыдущий соперник, обладатель Кубка Гагарина, показал нам, как надо играть. При счёте 3:0 чёткая оборона была, и, когда надо, атаковали. Постарались, берём пример со старших товарищей.



Возвращение Шашкова? Уверенность он не потерял. Но боюсь, что, возможно, снова у него травма. Сегодня команда заработала выходной, после выходного будем смотреть. Если всё в порядке, будет в составе. Если нет, будем думать, что дальше делать.



Могут ли Овчинников и Спиридонов сыграть в большинстве? Нет, у нас есть кому большинство разыгрывать. Им пока ещё рано. Не надо бежать вперёд паровоза. Людям надо сначала привыкнуть, в какой лиге они играют, и понять, что от них требуется. Помимо физической составляющей, должна быть моральная уверенность. Когда будет полная уверенность — тогда да, будем думать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.